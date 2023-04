"Kəpəz" "Səbail"i məğlub etdi - Premyer Liqa

Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasının XXVIII turunda daha bir oyun keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün ilk matçında "Kəpəz" "Səbail"i qəbul edib.

Gəncə şəhər stadionundakı qarşılaşma meydan sahiblərinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə bitib. 69-cu dəqiqədə Abdullahi Şuaybu fərqlənib.

Xallarının sayını 25-ə çatdıran "Kəpəz" 7-ci pilləyə yüksəlib. 18 xala malik "dənizçilər" sonuncu - 10-cu sıradadır.

Qeyd edək ki, günün digər görüşündə "Zirə" "Neftçi"ni qəbul edəcək. Turun açılış oyununda "Sumqayıt" səfərdə "Turan Tovuz"u 3:2 hesabı ilə məğlub edib. Tura aprelin 2-də keçiriləcək "Şamaxı" - "Qarabağ" və "Sabah" - "Qəbələ" matçları ilə yekun vurulacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.