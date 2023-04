Dövlət Gömrük Komitəsinin Qərb Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin Əməliyyat və Təhqiqat İdarəsinin rəisi, gömrük xidməti polkovniki Rafiq Cəlal oğlu Fətullayev nöqsanlara görə işdən azad edilib.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı DGK-nin sədri Şahin Bağırov əmr imzalayıb.

R. Fətullayevin müavininə və tabeliyində olan bəzi işçilərə isə töhmət verilib.

