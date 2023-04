Gəncədə piyadaların vurulması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə şəhərin Nizami Gəncəvi prospektində qeydə alınıb.



Hərəkətdə olan avtomobil yolu qarşı tərəfə keçmək istəyən iki kişini vurub.

Onlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

