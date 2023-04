Sosial şəbəkələrdə Azərbaycan ordusunun Laçın rayonunda sərhəd zonasında bir müddət əvvəl nəzarətə götürdüyü ərazilərdə möhkəmlənməsini əks etdirən görüntülər yayılıb.

Metbuat.az bu barədə Trend-ə istinadən xəbər verir.

Xatırladaq ki, martın 30-da Müdafiə Nazirliyi yeni Laçın yolunun istifadəyə verilməsi ilə əlaqədar Laçın rayonunun Cağazur və Zabux kəndləri arasında yerləşən bir neçə hakim yüksəklik, əsas və yardımçı yollar, eləcə də sərhədboyu geniş sahələr nəzarətə götürüldüyünü açıqlamışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.