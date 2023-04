İspaniya La Liqasında XXVII turun oyunları keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, lider “Barselona” autsayder “Elçe”nin qonağı olub. Görüş Kataloniya klubunun qələbəsi ilə başa çatıb - 4:0

“Barsa”nın heyətində Robert Levandovski dubl edib, Ansu Fati və Ferran Torres hərəyə bir dəfə fərqləniblər.

Qələbə sayəsində xallarını 71-ə çatdıran “Barselona” vahid liderdir. Komanda ən yaxın izləyicisi “Real Madrid”i 15 xal üstələyir. “Elçe” isə cəmi 13 xal toplayıb və sonuncu - 20-cidir.

