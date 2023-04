Ermənistan-Azərbaycan sərhədində ermənilərin istəyi ilə yerləşdirilən Avrop İttifaqının monitorinq missiyasının bölgədə hansı dəyişikliklərə təsir edəcəyini rusiyalı politoloq Sergey Markov şərh edib.

Onun fikrincə, bu missiyadan ədalətli və doğru mövqe gözləmək olmaz. Çünki, Fransa faktoru bu beynəlxalq təşkilata güclü təsir edir:

“Missyanın heyətinə erməniəsillilərin daxil edilməsi, onun gələcəkdə verəcəyi rəylərədə də ədalətsizliyini ortaya qoyacaq”.

Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.