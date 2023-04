Nyu-Yorkda qəribə şam yeməyi baş tutub.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, qəribəlik isə burasındadır ki, gecədə iştirak edənlər çılpaq olub.

Belə ki, yalnız xanımların qatıldığı bu şam yeməyinə paltarla giriş qadağan edilib.

Menyuda isə yanlız veqan yeməkləri verilib. Sözügedən məkana girmək üçün isə insanlar 88 dollar, təxmini 150 manat ödəniş edib.

Bəziləri öz bədənlərinə daha çox bağlılıq hiss etmək, bəziləri isə maneəsiz dostlar qazanmaq məqsədilə yeməkdə yer alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.