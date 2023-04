36 yaşında inanılmaz təklif aldı

İspaniyanın "Real Madrid" klubunun futbolçusu Kərim Benzema karyerasını Səudiyyə Ərəbistanında davam etdirə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, 36 yaşlı hücumçu sözügedən ölkədən sərfəli təklif alıb. "Al-İttihad" Benzemaya yaxşı məvacibi olan müqavilə təklif edib və iddialara görə, Benzema təklifə müsbət yanaşır. Benzama Madrid təmsilçisindəki gələcəyi ilə bağlı hələlik əmin deyil. "Kral klubu" da öz növbəsində onunla yeni müqavilə imzalamağa tələsmir.

Qeyd edək ki, Kərim Benzemanın "Real Madrid"lə sözləşməsi yayda başa çatacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.