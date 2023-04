"Beşiktaş" derbidə “Fənərbağça"nı məğlub etdi - VİDEO

Aprelin 2-də futbol üzrə Türkiyə çempionatının 27-ci turu çərçivəsində keçirilən qarşılaşmada “Fənərbağça" doğma meydanda "Beşiktaş”ı qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş "Beşiktaş"ın 4:2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Meydan sahiblərinin heyətində qolları Enner Valensiya (41-ci dəqiqə, penaltidən), İbrahim Kahveci (90 +5) vurublar. "Beşiktaş"ın heyətində Cenk Tosun (58,62), Natan Redmond (75), Vensan Abubakar (90 +1) fəqləniblər.

Görüşün 51-ci dəqiqəsində “Fənərbağça"nın oyunçusu Velinton qırmızı kart alaraq meydanı tərk edib.

