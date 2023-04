Laçında 3 ədəd tank əleyhinə mina aşkarlanıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan bildirilib.

Belə ki, Laçın rayonununda Hoçaz kəndinin ərazisində aşkar edilən 3 ədəd tank əleyhinə mina rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

