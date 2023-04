Rusiyada 6,5 bal gücündə zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Geologiya Araşdırmaları Qurumu məlumat yayıb.

Kamçatkada meydana zəlzələ 105.6 km dərinlikdə qeydə alınıb.

"Kommersant" qəzetinin məlumatına görə, zəlzələ zamanı sakinlər küçələrə axışıblar. Bəzi binalarda, xüsusən də bir sıra ofis mərkəzlərində və müəllimlər kollecində dağıntıların olduğu bildirilir.

