Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov kənd təsərrüfatı naziri təyin olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə haqqın.az məlumat yayıb.

Saytın yazdığına görə, yaxın günlərdə Kənd Təsərrüfatı naziri İnam Kərimov Ali Məhkəmənin sədri təyin olunacaq.

