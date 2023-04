İnam Kərimov nazir postundan gedir - Bu vəzifəyə TƏYİN OLUNACAQ

Milli Məclisə “Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi hakiminin təyin olunması haqqında” məsələ daxil olub.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, məsələ bu gün parlamentin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin onlayn iclasının gündəliyinə daxil edilib.

Layihəyə əsasən, Kərimov İnam İmdad oğlunun Ali Məhkəmənin hakimi təyin edilməsi təklif edilir.

Müzakirələrdən sonra məsələ parlamentin plenar iclasına tövsiyə edilib.

Xatırladaq ki, İnam Kərimov 2018-ci ildən kənd təsərrüfatı naziridir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.