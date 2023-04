Məğlubiyyətin cəzası ona kəsildi - "Fənərbaxça"da gərginlik

"Fənərbaxça" rəhbərliyi baş məşqçi Jorje Jesusu istefaya göndərmək qərarına gəlib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, klub rəhbərliyi Super Liqanın 27-ci turunda "Beşiktaş"a 2:4 hesablı məğlubiyyətdən sonra belə qərar verib. Yekun qərarın ictimaiyyətə açıqlanacağı gözlənilir.

Qeyd edək ki, 0-1 hesabı ilə geridə olan "Beşiktaş", 1 nəfər az oynamasına baxmayaraq, 4-2 hesabı ilə qələbə qazanıb. "Fənərbaxça" 25 oyundan sonra 54 xalla turnir cədvəlində 2-ci pillədə qərarlaşıb. 1 oyun çox keçirən "Qalatasaray"ın 63 xalı var.

