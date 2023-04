İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov İtaliyanın xarici işlər və beynəlxalq əməkdaşlıq nazirinin müavini Edmondo Çirielli ilə qarşılıqlı sərmayələrin təşviqini və əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu nazir "Tviter" hesabında bildirib.

Onun sözlərinə görə, görüşdə iki ölkə arasında iqtisadi-ticarət əlaqələrinin mövcud vəziyyəti ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.