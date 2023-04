Gəncə Dövlət Universitetinin Alman dili fakültəsinin III kurs tələbəsi Kübra Həsənova intihar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, gənc qızın atasının ölümündən sonra psixoloji problemləri yarandığı iddia olunur.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

