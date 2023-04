Köhnə avtomobil gətirmək istəyənlərə pis xəbər

Köhnə avtomobillərin qiymətinin kəskin artacağı real görünmür.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Bakupost.az-a açıqlamasında nəqliyyat üzrə ekspert Eldəniz Cəfərov ölkəyə avtomobil ixracının məhdudlaşdırılmasından sonra köhnə avtomobillərin qiymətinin qalxacağı barədə fikirləri şərh edərkən bildirib.

Onun sözlərinə görə, köhnə avtomobillərlə istehsal ili nisbətən yeni olanlar arasında qiymət fərqinin azalması ikinciləri alıcılar üçün daha çox cəlbedici edə bilər.

Bu isə köhnə avtomobillərə marağı azaldan amil olmaqla kəskin qiymət artımını istisna edir:

“Hesab edirəm ki, təxminən yay mövsümündə “ikinci əl” avtomobil bazarında köhnə avtomobillərin qiyməti 2-3 faiz arta bilər”.

Ekspert bildirib ki, son illər Gürcüstandan Azərbaycana istismar müddətini başa vuran, yararsız avtomobillər gətirilirdi:

“Sözügedən qərar bunun qarşısını qismən alacaq”.

