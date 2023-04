Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Çerniqov vilayətinə işgüzar səfəri çərçivəsində Avropa Şurasının Baş katibi Mariya Peyçinoviç-Buriç ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti dəftərxanasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Zelenski və Peyçinoviç-Buriç Çerniqov yaxınlığındakı Yaqodnoe kəndinə baş çəkiblər və dağıntıları izləyiblər.

