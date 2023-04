Fantastik təklif açıqlandı - "Liverpul" və "Real Madrid"...

“Liverpul” klubu güclü yarımüdəfiəçi almaq üçün fantastik büdcə ayırıb.

Metbuat.az Ntvspor-a istinadən xəbər verir ki, “Liverpul” “Real Madrid”in futbolçusu Eduardo Camavinqanı transfer etmək üçün hərəkətə keçib. Məlumata görə, “Liverpul” Kamavinqa üçün 100 milyon avro civarında təklif edə bilər. Yurqen Klopp Kamavinqanı transfer etmək üçün klub rəhbərliyinə israr edir.

Məlumata görə, “Real Madrid” 31 milyon avroya aldığı Kamavinqanı buraxmaq niyyətində deyil. Lakin yüksək məbləğli təklif “Real Madrid”i fikrindən daşındıra bilər.

