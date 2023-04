20 ildir ekranlardan uzaq olan Kiçik Onurun yeni görüntüsü gündəm oldu - FOTO

90-cı illərin unudulmaz adlarından olan Küçük Onurun yeni fotoları yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 41 yaşlı Onurun yeni görüntüləri maraqla qarşılanıb. Qeyd edək ki, Kiçik Onur 8-9 yaşlarında Mahsun Kırmızıgüllə mahnı oxuyandan sonra məşhurlaşıb. 1990-2000-ci illər arasında gündəmdə olan olan və güclü səsi ilə diqqət çəkən Onur, Mahsun Kırmızıgüldən başqa Seda Sayan kimi usta adlarla birlikdə ifalar edib. Kiçik Onur 2000-ci ildə “Dəniz Şou” adlı proqramla tamaşaçıların qarşısına çıxıb. Küçük Onur indi televiziya dünyasından uzaq həyat yaşayır.

