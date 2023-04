Qaradağın Lökbatan qəsəbəsində, Lökbatan gölünün bir addımlığında yerləşən göl ərazisinin torpaqla doldurularaq vətəndaşlara tikinti üçün satılması ilə bağlı görüntülər yayımlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baku TV mövzu ilə bağlı rayonun icra hakimiyyətinin başçısı Süleyman Mikayılovla əlaqə saxlayıb. İcra başçısı ona ünvanlanan sualı eşitdikdə dərhal telefonu söndürüb.

Qeyd edək ki, sözügedən ərazidə tikilən evlərin sayı çoxdur.

