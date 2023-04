Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülər Bakı metrosunda çəkilib? - AÇIQLADI / VİDEO

Sosial şəbəkələrdə metroda iki qadının dava etməsi ilə bağlı yayılmış görüntülər Bakıda çəkilməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi, polis polkovnik-leytenantı Elşad Hacıyev bildirib.

Onun sözlərinə görə, Metropolitendə Polis Şöbəsində aparılmış araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, görüntülər başqa ölkədə çəkilib.

Qeyd edək ki, videonu sosial şəbəkələrdə paylaşanlar davanın "Azadlıq prospekti" stansiyasında qeydə alındığını birldirmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.