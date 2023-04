Türkiyənin ilk yerli elektromobili Azərbaycana gətirilib

Türkiyədə istehsal olunan ilk yerli elektromobil - “Togg”un sayca ikinci modeli Azərbaycana gətirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Türkiyənin sənaye və texnologiya naziri Mustafa Varankla görüşdə məmnunluğunu bildirib, Türkiyə dövlətinin başçısına minnətdarlığını ifadə edib.

İ.Əliyev bu tipli avtomobilin ikincisinin ölkəmizdə olmasını dostluq və qardaşlıq münasibətlərimizin təzahürü kimi dəyərləndirib.

Xatırladaq ki, “Togg”un Gəmlikdəki zavodu ötən ilin 29 oktyabrında açılıb. Zavodun açılışı ilə yerli avtomobilin kütləvi istehsalı prosesi başlanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.