Rusiya prezidenti Vladimir Putinə bənzəyən şəxsin sərnişin avtobusundakı görüntüləri gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Putinə bənzəyən şəxsin görüntüləri sosial mediada izlənmə rekordu qırıb. Avtobusda telefonu ilə oynayan Putinə bənzəyən adamı görənlər təəccüblərini gizlədə bilməyiblər. Məlumata görə, həmin şəxsin görüntüləri Rusiyada lentə alınıb. Həmin şəxsin kimliyi barədə məlumat verilməyib.

