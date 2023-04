Xankəndi-Laçın yolunda Qarabağda yaşayan erməni qadının halı pisləşib, azərbaycanlı həkimlər yardım göstərib.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Rusiya sülhməramlılarının müraciətindən sonra əraziyə Şuşa şəhərində yerləşən modul tipli xəstəxananın təcili tibbi yardım maşını gəlib, xəstəyə ilkin müdaxilə edilib.

Daha sonra erməni qadın təcili tibbi yardım avtomobili ilə Xankəndi istiqamətinə aparılıb.

