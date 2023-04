Azərbaycan Dillər Universitetinin Filologiya fakültəsinin I kurs tələbəsi Nəzakət İbadlı dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Azərbaycan universitetləri" səhifəsi məlumat yayıb.

məlumata görə, tələbənin ölümünə səbəb beyninə qan sızması olub.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.