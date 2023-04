Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə meneceri Vüsalə Səid Eyyubqızı vəzifəsindən ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o feysbuk hesabında məlumat yayıb.

