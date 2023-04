Yeni tikilən metro stansiyası bu tarixdə TƏHVİL VERİLƏCƏK

"Yeni stansiyanın inşaası ilə bağlı İşlər öz axarı ilə gedir. Dördüncü səviyyədə işlər davam edir. Tunellərdə də infrastrukturun qurulması ilə bağlı işlər aparılır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Baku.ws-ə açıqlamasında "Bakı Metropoliteni” QSC-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov bildirib.

Qurum rəsmisi əlavə edib ki, şərti adı "B-4" olan stansiyanın 2024-cü ilin sonu 2025-ci ilin ilk yarısında təhvil verilməsi planlaşdırılıb:

"Əgər inşaat işləri öz planı lə getsə və qeyri-adi heç nə baş verməzsə, təhvil verilmə prosesində problem olmayacaq".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.