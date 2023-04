Balaəli Məştağalı son zamanların ən çox danışılan meyxanaçılarından biridir.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, bu dəfə meyxanaçının çoxlarının ilk dəfə görəcəyi görüntüsü yayılıb.

Belə ki, Balaəlinin illər əvvəl Namiq Qaraçuxurlu ilə birgə çəkilən fotosu paylaşılıb. Şəkildən də göründüyü kimi meyxanaçı burada tamamilə fərqli obrazı, fərqli görünüşü ilə seçilir:

