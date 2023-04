43 nəfərə elmi dərəcə verilməsindən imtina edildi

Mart ayında 43 nəfərə elmi dərəcə verilməsindən imtina edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Prezident yanında Ali Attestasiya Komissiyasından bildirilib.

Həmin müddətdə 59 nəfərə fəlsəfə doktoru, 12 nəfərə elmlər doktoru dərəcəsi verilib. Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq istəyən 41 nəfərə, elmlər doktoru dərəcəsi almaq istəyən 2 nəfərə isə imtina cavabı gəlib.

Bundan başqa, keçən ay 22 nəfərə dosent, 5 nəfərə professor elmi adı verilib. Dosent elmi adı almaq istəyən 4 nəfərə, professor elmi adı almaq istəyən 2 nəfərə imtina verilib

