“Cinemazadeh”dən aktyorla olan qalmaqala MÜNASİBƏT: "İddia məbləği 90000 deyil"

"Son günlər “Cinemazadeh” MMC və aktyor Şahverdiyev Müşviq Faiq oğlu arasında Bakı Kommersiya Məhkəməsinin Hakimi Ülkər Həsənovanın icraatında olan işlə bağlı Şahverdiyev Müşviq tərəfindən qalmaqala səbəb olan müsahibələr verilmişdir və çıxışlar edilib".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Cinemazadeh” MMC-dən bildirilib. Qeyd edilib ki, Şahverdiyev Müşviqin sosial media və verlişlərdə verdiyi və verməkdə davam etdiyi birtərəfli, qərəzli və qeyri-obyektiv məlumatların insanlarda bu məsələ ilə bağlı səhv fikirlər və təsəvvürlər yaratdığı və yarada biləcəyini nəzərə alaraq bu məsələyə dair münasibət bildirməyi zəruri hesab edir:

"Belə ki, “Cinemazadeh” MMC və Şahverdiyev Müşviq arasında bağlanmış müqavilə üzrə sonuncunun öhdəliklərini icra edilməməsi ilə əlaqədar tərəflər arasında bağlı fikir ayrılığı və mübahisə olduğundan “Cinemazadeh” MMC mübahisənin məhkəmədən kənar qaydada tərəflər arasında həll edilməsi üçün zəruri olan bütün addımları atmışdır. Dəfələrlə yaranmış mübahisənin məhkəmədən kənar qaydada həll edilməsi üçün Şahverdiyev Müşviqlə danışıqlar aparılmasına çalışsaq da sonuncu məsələnin sülh yolu ilə həllindən imtina etmiş və bizə məhkəməyə müraciət etməyi məsləhət görmüşdür. Buna görə də Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq “Cinemazadeh” MMC yaranmış mübahisənin həll edilməsi üçün Şahverdiyev Müşviqi məhkəməyə vermişdir. Şahverdiyev Müşviqin mətbuata verdiyi açıqlamadan fərqli olaraq bildiririk ki, iddia məbləği 90000 manat deyil 24300 manatdır və bu məbləğ göstərəcəyi xidmət müqabilində ona ödənilmiş avans məbləğidir. Şahverdiyev Müşviq müqavilə öhdəliyini icra etmədiyi üçün həmin mənləğ ondan geri tələb edilir.

Qonağı olduğu televiziya verilişlərində, KİV-də, həmçinin sosial şəbəkələrdəki müsahibələrində danışdığı yalanlardan daha biri "Cinemazadeh" şirkətinin aktyor Məcid Hüseynovun iddiası ilə baş tutmuş məhkəməni uduzmasıdır. Belə ki, Məcid Hüseynovla şirkət arasında olan anlaşılmazlıq ümumiyyətlə məhkəmə səviyyəsində həll olunmamışdır - ərizə ilə məhkəməyə müraciət edən aktyor sonradan qarşılıqlı anlaşma əsasında ərizəsini geri götürüb".

Şirkət bidlirib ki, Şahverdiyev Müşviqin "Cinemazadeh" şirkətinin onu məhkəməyə verdiyini KİV-dən öyrəndiyini bildirməsi yalandır: "Belə ki, dəfələrlə ona müraciət olunub, məsələnin öz aralarında həll olunması üçün xahiş olunub. Cavabında isə o, müraciət edən tərəfi söyüşlərlə təqir edib, özü tələb edib ki, şirkət məhkəməyə müraciət etsin. Bundan sonra Müşviq Şahverdiyevə daha bir neçə dəfə müracit olunub, məsələnin barışıq yolu ilə həll olunması təklif olunsa da, o, yenə də mediasiyaya gəlməyib və şirkətə olan borcunu qaytarmayacağını bildirib.

Həmçinin Şahverdiyev Müşviq verdiyi müsahibələrdə hakimin işə ədalətsiz və qərəzli yanaşdığını, əsassız və qeyri-qanuni qərar qəbul etdiyini bildirsə də bu məlumatlar böhtandan başqa bir şey deyil. Bu qeyri-qanuni hərəkətləri etməkdə Şahverdiyev Müşviqin niyyəti və məqsədi işə baxan Hakim Ülkər Həsənovaya qarşı “qara piyar” kampaniyası başlatmaq, Hakim Ülkər Həsənovanın adını dəfələrlə hallandırmaqla onu mənfi səciyyələndirilən şəxs kimi qələmə vermək və barəsində böhtan xarakterli məlumatlar yaymaqla işə baxan və gələcəkdə baxacaq Hakimlərə əvvəlcədən təsir və təzyiq etməkdir. Belə ki, tərəflər arasında mübahisə hələ bitməmişdir və davam edir. Bu yolla Şahverdiyev Müşviq həm Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Hakimlərinə, həm də tərəflər arasında olan digər məhkəmə mübahisələrinə baxan Hakimlərə onun xeyrinə qərar qəbul etməyəcəkləri halda onların da barəsində böhtan xarakterli məlumatları yaymaq yolu ilə onları ictimaiyyətin gözündə ləkələyəcəyini və adlarını müxtəlif şəkildə hallandıracağını göstərməklə Hakimlərə təzyiq və təsir etmək niyyətindədir.

Şahverdiyev Müşviqin müxtəlif müsahibələrdə, verlişlərdəki çıxışlarında və sosial media vasitəsilə canlı yayımda Hakim Ülkər Həsənovanı təhqir etməsinə, Cinemazadeh şirkətinin təsisçisi və rəhbəri Cəfər Axundzadəni təhqir etməsi, cinayət tərkibli bohtanlar atmasına gəldikdə hesab edirik ki, Azərbaycan Respublikasının hüquq mühafizə orqanları Şahverdiyev Müşviqin bu qeyri-qanuni hərəkətlərinə müvafiq hüquqi qiymət verəcək və o, lazımi cəzasını alacaq. Çünki Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən kimliyindən asılı olmayaraq hamı qanun qarşısında bərabərdir".

