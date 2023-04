Bakıda bankdan 370 min manatlıq oğurluq

Bakıda bankdan külli miqdarda pul oğurlayan şəxslər tutulub.

Metbat.az QAfqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, DİN-in Mətbuat xidmətindən bildirilib ki, polis əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat nəticəsində oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən şəxslər tutularaq istintaqa təhvil verilib.

Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə Xətai rayonunda BTB Bankın filialından ümumilikdə 370 min manata yaxın pul oğurlanıb (316 min manat ve 32 min dollar).

Pulun bankda depozitlərin saxlanıldığı seyfden oğurlandığı bildirilirdi.

