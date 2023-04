Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Fergus Auld ölkəmizi Avroviziya-2023 Beynəlxalq Mahnı Müsabiqəsində təmsil edəcək TuralTuranX duetinin üzvləri ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfir bu barədə özünün sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib

Paylaşımda “Azərbaycandan Liverpula necə getmək olar?” başlığı ilə səfirin duet üzvləri ilə Qafqaz dağlarında olan görüntüləri də yer alıb.

