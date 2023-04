“Rusiya və ABŞ arasında münasibətlər böhran içərisindədir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bir neçə ölkə səfirinin etimadnaməsini qəbul edərkən belə deyib. O bildirib ki, indi dünyada vəziyyət qəlizdir.

“Çoxlu ziddiyyətlər var. Rusiya istisnasız olaraq bütün ölkələrlə konstruktiv tərəfdaşlığa açıqdır. Biz özümüzü təcrid etmək fikrində deyilik” - Putin deyib.

