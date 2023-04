Səhiyyə Nazirliyində BMT nümayəndəsi ilə görüş keçirilib

Səhiyyə Nazirliyində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramının (BMTİP) Azərbaycandakı rezident nümayəndəsinin səlahiyyətlərini icra edən Nuno Keyrosla görüş keçirilib.

Nazilrikdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, qonaqları salamlayan səhiyyə naziri Teymur Musayev Azərbaycanın BMT-nin müxtəlif ixtisaslaşmış qurumları ilə səmərəli əməkdaşlıq etdiyini vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, “2021-2025-ci illər üçün BMT və Azərbaycan arasında Dayanıqlı İnkişaf üzrə Əməkdaşlığa dair Çərçivə Sənədi” ikitərəfli əməkdaşlığın strateji istiqamətlərini müəyyən edir: “Sayca beşinci olan Çərçivə Sənədinin icrası nəticəsində BMT ilə Azərbaycan arasında əlaqələr tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib”.

Nazir çıxışında Azərbaycan ilə BMT-nin İnkişaf Proqramı arasında bir sıra sahələrdə, o cümlədən səhiyyə sahəsində səmərəli əməkdaşlığın olduğunu diqqətə çatdırıb: “Azərbaycanda universal tibbi təminatın təşkili və milli səhiyyə sisteminin pandemiya və kəskin xəstəliklərə qarşı dayanıqlığının artırılması əməkdaşlığımızın əsas istiqamətlərindən biridir. Bundan əlavə, Azərbaycanın BMT-nin İnkişaf Proqramı ilə uğurlu tərəfdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilən layihələr Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail olmaq üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir”.

Öz növbəsində, BMTİP-in Azərbaycandakı rezident nümayəndəsinin səlahiyyətlərini icra edən Nuno Keyros gələcəkdə əməkdaşlığın daha da uğurla inkişaf etdiriləcəyinə ümidvar olduğunu deyib. Bildirilib ki, son illər Azərbaycanda səhiyyə sisteminin gücləndirilməsi məqsədilə islahatların aparılması və tibbi xidmətlərlə hərtərəfli əhatəsinə nail olunması istiqamətində mühüm işlər görülüb. Nuno Keyroz, həmçinin 44 gün davam edən Vətən müharibəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərdə tibb müəsissələrinin yaradılmasında BMT-nin İnkişaf Proqramının köməyini əsirgəməyəcəyini vurğulayıb.

Görüşdə tərəflər yeni birgə layihələrin həyata keçirilməsi (səhiyyə informasiya sistemlərinin təkmilləşdirilməsi; ilkin səhiyyə xidmətinin gücləndirilməsinə dəstək; yoluxucu xəstəliklərlə mübarizə sahəsində əməkdaşlıq) və maraq doğuran digər məsələlərlə bağlı geniş fikir mübadiləsi aparıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.