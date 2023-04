Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Prezident Administrasiyasının (PA) rəhbəri Samir Nuriyev Ali Məhkəmənin sədri İnam Kərimovu kollektivə təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İnam Kərimov Ali Məhkəmənin sədri kimi hakim formasında vəzifəsinin icrasına başlayıb.



İ.Kərimovun hakim kimi ilk fotosunu təqdim edirik:

