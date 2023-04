Türkiyənin ilk yerli avtomobili olan “Togg”un sükanı arxasına keçən Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanla həyat yoldaşı Əminə Ərdoğanın səmimi dialoqu gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Əminə Ərdoğan avtomobilin musiqi sistemini işə salmağa çalışarkən Ərdoğan ona "Bir dəqiqə gözləyin, xanım. Hazırda kapitan mənəm” deyib. Tərəflər arasında dialoq təbəssümlə qarşılanıb.

