Rusiya və Belarus prezidentləri Vladimir Putin və Aleksandr Lukaşenko arasında Kremldə görüş keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “RİA Novosti” məlumat yayıb.

Liderlər ölkələrin müxtəlif sahələrdə, o cümlədən təhlükəsizlik və iqtisadiyyat sahəsində uğurlu fəaliyyətini qeyd ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.