Türkiyəli tanınmış aktrosa Esin Gündoğdu 72 kiloqram arıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa sosial media hesabında sevgilisi ilə görüntülərini paylaşıb. Artıq çəkilərdən azad olan Esin Gündoğdunun fotoları izləyicilərin marağına səbəb olub.

Qeyd edək ki, aktrisa 138 kiloya çatdıqdan sonra arıqlama əməliyyatı olub. Əməliyyatdan sonra 72 kiloqram çəki atıb.

Sözügedən fotoları təqdim edirik.



