Xankəndidəki ermənilər Qarabağı tərk edə bilməyəcəklər - VİDEO

Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində qanunsuz fəaliyyət göstərən separatçılar dinc əhalini məcburi şəkildə bölgədə, Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti nəzarət zonasında saxlamağa çalışırlar.

Qondarma rejimin "dövlət nazirinin" sözlərindən aydın olur ki, Qarabağdan Ermənistana getmək istəyənlərə bu heç də asan başa gəlməyəcək.

“Rusiya sülhməramlı kontingenti ilə əməkdaşlığın qorunması üçün yalnız mərkəzin icazəsi əsasında, Ermənistana getmək mümkün olacaq”, - deyə o qeyd edib.

Baku TV-nin mövzu ilə bağlı hazırladığı süjeti təqdim edirik:

