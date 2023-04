Müğənni Üzeyir Mehdizadənin “YouTube” kanalı ölkə üzrə yeni rekorda imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənninin videoları yutub platformasında 1 milyarddan çox baxış toplayıb.

2,06 milyon abunəçisi olan kanala bu günə kimi 311 video yerləşdirilib.

