Bu müğənnilərin mahnıları tənqid edildi - Tüfeyli həyatı təbliğ edirlər

Dövlət Dil Komissiyası yanında Monitorinq Mərkəzi zərərli vərdişlərdən istifadəni, tüfeyli həyat tərzini, mental dəyərlərimizə zidd olan davranışları təbliğ edən, aqressiv hərəkətlərə və özünəqəsdə sövq edən mahnıların siyahısını tərtib edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyahı "Mahnılarımız monitorinq aynasında" adlı kitabda öz əksini tapıb.

Həmin mahnılar müəllif və ifaçılarının adları ilə birlikdə qeyd olunub.

Həmin mahnı nümunələri aşağıdakılardır:

- İlkin Çərkəzoğlu - "Aparır, kayf aparır", "Bomba kayfda", "Kayfim zor olanda" mahnısı;

- Məhəmməd Fəda - "Zır kayfdayam bu gün";

- Rüzgar - "Yenə gedirəm";

- İlqar Dəniz & Orxan Eşqin - "Nə, nə, nə nəşəni çəkdim, xu, xu, xu xumar apardı";

- Sənan & Vǝli & Arzu - "Bu da təzə temadır, yetim";

- Simral Qasımoğlu & Asif Əhmədli - "Zəhrimar";

- Said & Samid - "Nağaracuğa";

- Elçin Göyçaylı - "Ley-pey olmuşam";

- Toğrul Göyçaylı & Nurlan Göyçaylı - "Adam nə qədər ley-pey?";

- Şamil Vəliyev - "İçirəm mən";

- İlqar Dəniz - "İçirəm";

- Elvin Elcan - "Kefliyəm";

- Elçin Göyçaylı - "Mey gətir";

- Ramil Sədalı - "Gecə ləzzət eləyir";

- Fərəcov & Cavid - "Nivalar dəlilərindir";

- Fərhad - "Şəhər xuliqanları";

- İlqar Dəniz & Orxan Eşqin - "Xuliqanski";

- Samir Ilqarlı & Tural Səda - "Avtoşlar"

- İlqar Dəniz & Orxan Eşqin - "Avtoşlar-2" (İlqar Dəniz & Orxan Eşqin - "O yana, bu yana");

- Fərəcov - "Gedirik Nabrana";

- Fərid Biləcərili & Hakim - "Sür, ay qardaşım";

- Məhəmməd Fǝda & Elnur Ağdamlı - "Avtoşdur bunlar"

- Vüqar Səda - "Ay yetim";

- Orxan Dəniz - "Mənim balam şor dadır";

- Gülağa - "Hayıf məndən";

- Narana Paşayeva - "Əmim oğlu, neylədin?";

- Ülviyyə Namazova - "Evli insan sevirəm";

- Azəri oğlu Cəfər - "Evli qadın sevirəm";

- Dərya Eyvazova - "Nə gedər";

- Rza & Elmir Əliyev - "Yeri var";

- İlqar Dəniz & Orxan Eşqin - "Maç ela";

- İlqar Dəniz & Orxan Eşqin - "Verməyəcəyəm";

- İlqar Dəniz & Orxan Eşqin - "Qız tuturam";

- İlqar Dəniz - "Bu nə dvijeniyadır";

- Elcan Həsənov - "Na bomba xumardır bu";

- Sevgi - "Öp, öp";

- Orxan Eşqin & İlqar Dəniz - "Ay, ay, of, of"

- Orxan Eşqin & Aysel Şirin - "Ölürəm öpüşmək üçün";

- Samir İlqarlı & Mahir Aybrat & Tural Səda - "Padxod-2";

- Elvin Xəyal - "Kül bunun qız başına";

- İlqar Dəniz & Orxan Eşqin - "Üzün meymuna oxşar";

- Cavad Rəcəbov - "Balaca kişi";

- Orxan Dəniz & Aşiq Səbuhi - "Mənim balam bal dadır";

- Şəbnəm Tovuzlu - "Baldır balam";

- Üzeyir Mehdizadə & Rəqsanə - "Dəli balam";

- Mehriban - "Dəli balam";

- Aygül Səfərova - "Dəlidir balam";

- Səmra - "Bandam";

- Səmra - "Armas"; "Göz";

- İlqar Dəniz & Orxan Eşqin - "Zor eləmişəm";

- Üzeyir Mehdizadə "Rǝdd elǝ!";

- Nüşabə Musayeva "Partlaya-partlaya";

- İlqar Dəniz - "Sevənə söyüş qoymuşam";

- Canan - "Ürəyi partladı";

- Günay İbrahimli "O kimdir ki?!";

- Tural Sədalı - "Özümü atdım Xəzərə";

- Mehdi Sadiq & Noton - "Yaşamaq lazım";

- Üzeyir Mehdizadə - "Kəsəcəyəm damarları".

