Rusiyanın Vladivostok şəhərində qadın avtomobilə hücum edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sükan arxasındakı sürücüyə qəzəbli formada söz deyən qadın ardınca əlində iri dəmir parçası ilə onun avtomobilinə zərbə endirib. İddialara görə, insident kişi sürücünün qadına söz atmasından sonra başlayıb.

