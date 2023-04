O da "Space"dən getdi - "Pul önə kecəndə mənəviyyat axırdan birinci yerdə durur"

“Space” TV-nin daha bir tanınmış aparıcısı telekanalla yollarını ayırmaq qərarı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, uzun illərdir bu telekanalın ekranında müxtəlif verilişlərə aparıcılıq edən Zamirə Dadaşova “Space” tv-ni tərk edir.

Bu barədə o, özü məlumat verib: “Birinci gün “Space”dən ayrılmağı düşünürəm. İlk iş yerim AzTV - 10 il, ikinci iş yerim “Space” - 17 il olub. Heç iş yeri dəyişməyi sevməmişəm. Maaş verə bilmədikləri zamanda belə başqa yerlərdən təkliflər gəlsə də, gedə bilməmişəm. Düzələr deyib, davam etmişəm. Çox qəribə hisslər kecirirəm. Bilmirəm sevinim, yoxsa üzülüm. Yeganə üzüldüyüm məqam məncə müəllifi olduğum ”Acıq söhbət” verilişinin bağlanmasıdır. Hər halda tamaşacılar, ziyalılar tərəfindən sevilən veriliş idi. Və əlbəttə ki, təssüfləndirici digər məqam əxlaqı, mənəviyyatı, dəyərləri, dilimizi korlayan, məhv edən verilişlərin coxalmasıdır. Təəssüf pul önə kecəndə mənəviyyat da, mədəniyyət də, dəyərlər də, kişilik də axırdan birinci yerdə durur”.

