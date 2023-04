Səs eşitdiyi məzarı qazdı, gördüklərinə inanmadı - FOTO

Braziliyada qəbiristanlıq işçilərinin eşitdiyi qışqırıqlar dəhşətli hadisənin üstünü açıb.

Metbuat.az Mirror-a istinadən xəbər verir ki, məzarın ətrafında qaz izləri müşahidə edən işçilər dərhal təhlükəsizlik qüvvələrinə xəbər veriblər. Bölgəyə göndərilən təcili xilasetmə qrupları məzarda 36 yaşlı qadının diri-diri basdırıldığını müəyyən edib. Xilas edilən qadının başından xəsarət aldığı və bədənində kəsiklər olduğu müəyyən edilib. Hadisə ilə bağlı 20 və 22 yaşlı iki nəfər həbs edilib. Hadisənin səbəbləri axtarılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.