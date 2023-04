Tarix Əliyev uşaq evindən necə çəkiliş edib? - AÇIQLAMA

Tarix Əliyev Məhəmmədi görməsi və çəkiliş edə bilməsi məsələsinə də aydınlıq gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Globalinfo.az-a açıqlama verən aparıcı bildirib ki, onu Məhəmmədin qardaşı ilə getdiyi üçün xəstəxanaya buraxıblar:

“Məni kim idi xəstəxanaya tək buraxan?! Dövlət olan yerdə mən kiməm ki, nəsə edəm?! Sadəcə, digərlərindən fərqli olaraq, xəstəxanaya tək yox, onun qardaşı ilə getdiyim üçün ora daxil ola bilmişəm. Sırf bu səbəbdən Məhəmmədi görə və kameraya çəkə bildim. Ondan əvvəl zəng etdim. Çəkilişə icazə verməyəcəklərini, daxil ola bilmək üçün yanımda ən yaxın adamlarından kiminsə olmasının vacibliyini dedilər. Ona görə Əli ilə getdim. Siz də, digər jurnalistlər də qardaşı ilə getsəniz, mütləq icazə verərdilər”.

Həmçinin oxuyun: Məhəmməd uşaq evinin direktoru ilə görüşdü: "Çox mehribanıq" - VİDEO

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.