Yeşilçamın ən gözəl qadınlarından biri hesab Gülşen Bubikoğlunun görünüşü maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, illərə meydan oxuyan Gülşen Bubikoğlu uzun aradan sonra nəvəsi Mavi ilə görüntü verib. Qeyd edək ki, gözəlliyi və uğurlu filmləri ilə Yeşilçamda iz qoyan Gülşen Bubikoğlu sosial mediadan aktiv istifadə edir. Lakin o fotolarını tez-tez paylaşmır. Sənətçi illərdir ekranlardan uzaqdır.

