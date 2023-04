Prokurorluq məktəbdəki zəhərlənməni araşdırır

Bu gün Bakı şəhər 20 saylı orta məktəbdə şagirdlər arasında baş vermiş kütləvi zəhərlənmə ilə bağlı araşdırma aparılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən bildiriliib.

Qeyd edilib ki, 20 nömrəli məktəb-liseydə şagirdlərin qidadan zəhərlənməsi faktı üzrə Yasamal rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır: "İlkin ehtimallara əsasən şagirdlər quş əti tərkibli qidadan zəhərlənib. Zəhərlənmənin səbəbinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə təhsil müəssisəsinin bufetindən qida nümunələri götürülərək müvafiq ekspertizalar təyin edilib".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.