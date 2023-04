“Azəriqaz”ın işçisi faciəvi şəkildə vəfat etdi

2023-cü il aprelin 5-də saat 14:00 radələrində ictimai işlər əsasında Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin DOST mərkəzinin xətti ilə “Azəriqaz” İstehsalat Birliyinin Xaçmaz Regional Qaz İstismarı İdarəsinin Quba Xidmət Sahəsinə təhkim edilmiş Turab Nəsirov cərəyan vurması nəticəsində həyatını itirib.

Bu barədə Metbuat.az-a "Azəriqaz" İB-nin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

"Qeyd etmək istərdik ki, hadisə Turab Nəsirovun şəxsi həyatyanı sahəsində baş verib. O, həmin gün və ondan 1 gün əvvəl naməlum səbəbdən işə çıxmayıb. Turab Nəsirova Allahdan rəhmət diləyir, yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı veririk", - deyə məlumatda qeyd olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.