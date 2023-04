UEFA Millətlər Liqası turnirinin 2022/2023-cü illər mövsümündə futbolçuları mili komandaların heyətində çıxış etmiş 8 klubumuza pul ayırıb.

Metbaut.az AFFA-nın saytına istinadən xəbər verir ki, UEFA tərəfindən ayrılmış maliyyə vəsaiti AFFA-nın vasitəçiliyi ilə müvafiq klubların bank hesabına köçürülüb:

“Qarabağ” – 215 881 avro

“Neftçi” – 73 180 avro

“Sabah” – 51 226 avro

“Zirə” – 43 908 avro

“Sumqayıt” – 40 249 avro

“Qəbələ” – 18 295 avro

“Şamaxı” – 10 977 avro

“Səbail” – 7318 avro

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.